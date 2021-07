📷 Lionel Messi door het dolle heen, maar laat ook zijn beste kant zien bij ontroostbare Neymar

Lionel Messi heeft eindelijk een prijs beet met zijn land. De Copa América staat op de lijst. Achteraf was de Argentijn door het dolle heen. Al had hij ook een momentje om vriend Neymar een hart onder de riem te steken.

'Ik hunkerde ernaar om eindelijk iets te winnen met de nationale ploeg', vertelde Messi tegen TyC Sports. 'Ik heb hier heel vaak teleurgesteld gestaan en ben verdrietig naar huis teruggekeerd. Ik wist gewoon dat het nu zou gebeuren. Iets mooiers dan dit bestaat niet. Het is een gekkenhuis van onbeschrijflijke blijheid.'

Twee jaar geleden werd Argentinië nog derde op het toernooi. 'Deze groep is sindsdien sterker geworden en verdient dit echt. We blijven altijd gaan en klagen nergens over. We zijn opgesloten vanwege corona, mochten niemand zien en het doel was duidelijk. Hier heb ik heel vaak over gedroomd. Mijn familie en ik gaan regelmatig verdrietig op vakantie doordat het weer misging tijdens het toernooi. Dat zal nu anders zijn.'

Messi's reaction when he knew he finally won 🥲🐐

pic.twitter.com/Xw2lv63nlH — 𝙂𝙡𝙚𝙣 (@BlaugranaGlen) July 11, 2021

© photonews

© photonews

© photonews