Degryse ontgoocheld na mislukt EK van middenvelder: "Zijn laatste maanden waren top! En dan zo een EK spelen..."

Het EK van de Rode Duivels was er één met als rode draad dat veel spelers niet in topvorm zaten. Niet enkel de geblesseerden, maar ook jongens waarvan meer verwacht werd. Zoals Youri Tielemans.

Marc Degryse is in HLN streng voor de middenvelder. "Wat een teleurstellend toernooi van hem! Echt waar. Ik had véél meer verwacht van Tielemans", klinkt het. "Weet je nog in november van vorig jaar – die Nations League-wedstrijden tegen Denemarken en Engeland? Toen zeiden we allemaal: ‘Met Tielemans is de nieuwe leider opgestaan’. Zijn laatste maanden met Leicester, die goal in de Cup Final...: top, gewoon. En dan zó een EK spelen?"

"Tegen Rusland was ie matig, tegen Denemarken is hij samen met Dendoncker overspoeld, en tegen Italië kon hij samen met Witsel niet dominant zijn. Witsel kun je dat niet kwalijk nemen – hij had vijf maanden niet gevoetbald. Heb je dat beeld gezien bij de 2-0 van Insigne? De Bruyne die druk zet en teken doet: ‘Kom mee’. Maar Witsel en Tielemans kwamen gewoon te laat en Insigne dook in die enorme ruimte in hun rug.”