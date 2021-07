Nieuwe trainer van Crystal Palace wil Dolberg meenemen naar Engeland

Speelt Kasper Dolberg binnenkort in de Premier League?

De Deense spits, die dit EK goed was voor drie doelpunten, speelt momenteel nog in Frankrijk bij Nice. De Ligue 1-ploeg had hem voor 20 miljoen euro overgenomen van Ajax.

De voorbije twee seizoenen was ex-topspeler Patrick Vieira trainer in Nice maar hij werd in december ontslagen. Enkele weken geleden maakte Premier League-club Crystal Palace bekend dat ze de wereldkampioen van 1998 hadden aangenomen als trainer.

En die zou Kasper Dolberg willen meenemen naar de Premier League. Dolberg speelde de afgelopen weken nog voor Denemarken op het EK, waar hij in het begin geen basisspeler was. Tegen Wales was hij echter goed voor twee doelpunten in de achtste finale en ook tegen Tsjechië kon hij scoren in de kwartfinale na een fantastische voorzet van Joakim Maehle.