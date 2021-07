OFFICIEEL: Atlético Madrid trekt een Argentijnse middenvelder aan

Atlético Madrid heeft zich verzekerd van de diensten van Rodrigo de Paul. De Spaanse grootmacht maakt de komst van de 27-jarige middenvelder maandag officieel bekend. Atlético maakt 35 miljoen euro over aan Udinese voor de Argentijn

"Ik ben erg blij om me aan te sluiten bij de kampioen van LaLiga en ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt", laat De Paul weten op de website van zijn nieuwe club. "Het is een grote stap in mijn voetbalcarrière. De timing is mooi, net na het winnen van de Copa América. Dit geeft mij de kracht om aan alle verwachtingen te voldoen. Ik ben een voetbalfanaat en vanwege mijn ervaring in het Spaanse voetbal ken ik Atlético Madrid heel goed, zonder alle vrienden en collega's die ik in Spanje heb mee te tellen."

De Paul is al jaren een van de sterspelers van Udinese. Afgelopen seizoen kwam hij tot een 9 doelpunten en 11 assists in 36 officiële duels in Italië. In totaal eindigt De Paul op 184 officiële wedstrijden voor Udinese, waarin hij 34 keer scoorde en 36 assists afleverde.