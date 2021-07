Pietermaat onder de indruk van nieuwe concurrent bij Beerschot: "Hij kan een hele grote worden"

Tom Pietermaat is zowat het meubelstuk van Beerschot geworden. De middenvelder begint aan zijn achtste seizoen bij de Ratten, niemand doet beter. Intussen is hij het gewend om concurrenten te zien komen en van eentje is hij wel onder de indruk.

Vorig seizoen kondigde Pietermaat al aan dat Ismaila Coulibaly een serieuze aanwinst zou blijken en nu doet hij hetzelfde met de nieuwe Ghanees, Abraham Okyere. “Hij deed me meteen aan Isma denken. Ook Abraham kwam heel nederig de kleedkamer binnen en was ­aanvankelijk heel stil. Het leuke aan onze groep is dat iedereen zich er snel welkom voelt", zegt hij in GvA. "Niet ­alleen ik, maar ook de andere ­jongens nemen de nieuwkomers meteen op sleeptouw. We willen niet liever dan dat die jongens zich thuis voelen, zodat ze hun ­talent hier ten volle kunnen ­ontwikkelen. Als je ziet hoe rustig Abraham nu al is aan de bal, dan weet je dat het net als Isma een hele grote kan worden.”