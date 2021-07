Vandereycken erg kritisch voor Martinez: "Dat doe je niet", "Ruim onvoldoende" en "Geloofwaardigheid al jaren weg"

René Vanderecyken was 2006 tot 2009 bondscoach van de Rode Duivels, momenteel is hij vooral als analist actief. En in die hoedanigheid heeft hij ook al eens een scherpe mening, zoveel is duidelijk.

De voorbije weken was Vandereycken al een aantal keer kritisch geweest over Roberto Martinez en de Rode Duivels. Ook na de uitschakeling was hij ferm, nu is hij er nog voor een laatste keer op teruggekomen. “Ik denk dat Martinez zich nog altijd speler voelt en meer bepaald een dribbelaar. Maar hij lijdt veel balverlies de laatste tijd”, aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad. “Hij zegt dat hij tactisch flexibel is, maar wisselt dan wel profiel voor profiel. Dan spreekt hij zichzelf toch tegen?” Geloofwaardigheid “Zijn geloofwaardigheid is al lang weg omdat hij al jaren niet open is. Waarom niet openlijk communiceren over het familiebezoek van sommige Rode Duivels? Martinez dribbelt rond alle vragen heen. En dat hij die persconferentie de dag na de uitschakeling annuleerde? Dat doe je niet.” © photonews “Er was op tactisch vlak een tekortkoming tegen Denemarken. En tegen Italië zette een deel druk en bleef de rest hangen. Ligt dat aan de spelers dat ze het niet goed uitvoerden, of hebben ze de opdracht niet gekregen?” “Ik zet meer vraagtekens bij zijn persoonlijkheid dan bij zijn tactiek, maar hij moet wel flexibeler worden. Dat was nu ruim onvoldoende”, aldus nog een erg kritische Vandereycken.