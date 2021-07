EK-ster Patrik Schick kan rekenen op interesse uit de Premier League

De Tsjech speelde een zeer sterk EK en scoorde 4 keer. Hij heeft ook het profiel om het te maken in de Premier League: fysiek sterk, groot, goed schot en kopbalsterk. Voorlopig lijkt alleen Everton interesse te hebben in Schick.

Herbekijk hieronder zijn wonderbaarlijke goal tegen Schotland.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🆚🇨🇿 Scotland vs Czech Republic



🇨🇿 The only way to react to THAT Patrik Schick GOAL FROM HALF FIELD 🤯🤯🤯#EURO20201#EURO2020 pic.twitter.com/5lUNGKxNB4