OFFICIEEL: Carlos Bacca (ex-Club Brugge) heeft een nieuwe ploeg in La Liga gevonden

Carlos Bacca, de man die bij Club Brugge van 2011 tot 2013 het mooie weer maakte, blijft in La Liga voetballen. Dat was even onzeker, nadat Villarreal aankondigde dat de Colombiaan de club zou verlaten, ondanks een nog lopend contract van één jaar.

Geïnteresseerde ploegen konden Carlos Bacca dus transfervrij ophalen. Een speler met zijn ervaring en zijn scorend vermogen doorheen de jaren moest wel op wat belangstelling kunnen rekenen. Bacca heeft nu een akkoord gesloten met zijn nieuwe ploeg: Granada CF. COMUNICADO | @carlos7bacca, primer refuerzo del #Granada 21-22 🙌#BienvenidoBacca https://t.co/N8zDNrNW3X — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) July 13, 2021 Na vier seizoenen is zijn periode bij Europa League-winnaar Villarreal dus ten einde en is Bacca bij Granada nog toe aan een nieuwe uitdaging. Granada eindigde het voorbije seizoen op een negende plaats in La Liga en is in Chinese handen. 📺 @carlos7bacca 🩺 Reconocimiento médico y primer encuentro con algunos de sus compañeros 🤝🤙🏼💪🏼 pic.twitter.com/V6MWH3WITl — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) July 13, 2021 De 34-jarige Bacca tekende bij Granada een contract voor één seizoen. Zijn nieuwe werkgever deelde op sociale media al de eerste beelden van de nieuwe aanwinst op de club.