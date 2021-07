OFFICIEEL: KV Mechelen gaat doelman opnieuw uitlenen

KV Mechelen doet dit seizoen geen beroep doen op één van zijn doelmannen: een uitleenbeurt zit er opnieuw aan te komen voor Arno Valkenaers. Ook het voorbije seizoen werd Valkenaers verhuurd aan Thes, maar dat zag zijn seizoen al snel stopgezet door corona.

De inmiddels 20-jarige Valkenaers ruilde tijdens zijn jeugdopleiding in 2015 OH Leuven voor KV Mechelen. In 2018 kwam de doelman al bij de A-kern terecht, maar echt aan de poort kloppen zat er daar nog niet in. Daarom werd in juli van 2020 geopteerd voor een uitleenbeurt aan Thes Sport.

De ploeg uit Tessenderlo speelt in Eerste Nationale. In februari keerde Valkenaers al terug naar KV Mechelen omdat in het amateurvoetbal niet meer gespeeld werd: het seizoen werd stopgezet vanwege de coronacrisis. De beslissing is nu genomen om hem nog een seizoen langer bij de Limburgse amateurclub te stallen.

Uiteraard in de hoop dat Valkenaers bij Thes Sport opnieuw wat meer speelgelegenheid kan opdoen om hem zo klaar te stomen voor het grotere werk.