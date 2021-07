Paris Saint-Germain wint eerste oefenwedstrijd van het seizoen met vingers in de neus

De opstelling van PSG zat vol jeugdspelers. Ramos zat nog niet in de selectie net zoals Mbappé en Neymar die nog van hun vakantie genieten. De enige nieuwkomer in de basis was Achraf Hakimi.

PSG heeft zich al stevig versterkt deze mercato met jongens als Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos en binnenkort Gianluigi Donnarumma.

