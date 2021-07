Rustig seizoen voor Cercle Brugge? "De ambitie van de beleidsmensen ligt hoger"

Yves Vanderhaeghe trok Cercle Brugge vorig seizoen uit het degradatiemoeras, maar moet de Vereniging komend seizoen wel iets hoger brengen. Een rustig seizoen? Ietsje meer mag...

“Ik ben niet zo bezig met de plaats waar we zullen eindigen en doe niet mee aan voorspellingen. Ik wil van Cercle een stabiele ploeg maken. We moeten wel bouwen aan een nieuwe defensie en zijn onze topscorer kwijt. We mogen dat niet onderschatten", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Monaco zal echter wel de nodige investeringen doen en mikt hoger. "Anderzijds geloof ik dat we genoeg kwaliteit in huis hebben en enthousiasme aan de dag kunnen leggen om een rustig seizoen te draaien. De ambitie van de beleidsmensen ligt hoger, het is aan ons om die op het veld proberen waar te maken.”