Aanvaller is aan zijn laatste dagen bezig bij Barcelona

Barcelona gaat nog spelers verkopen. Het volgende slachtoffer wordt de Deense aanvaller Martin Braithwaite. Die moet zo'n vijftien miljoen euro gaan opbrengen.

Er zijn al geïnteresseerde ploeg uit de Premier League, weet Sport. West Ham United, Brighton and Hove Albion en Norwich City hebben hun interesse al kenbaar gemaakt. Barcelona hoopte in eerste instantie de investering an achttien miljoen euro terug te verdienen die het in februari vorig jaar heeft betaald voor Braithwaite, maar lijkt nu genoegen te nemen met vijftien miljoen euro.

Naast de Engelse interesse schijnt ook Valencia in de markt te zijn, al lopen de onderhandelingen met de clubs uit de Premier League op dit moment soepeler, zo klinkt het.