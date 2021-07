Peter Maes bevestigt interesse in Benito Raman: "Maar de liefde moet van twee kanten komen"

Heel wat Beerschotfans dromen luidop van een terugkeer van Benito Raman naar het Kiel. Zover is het nog lang niet, al gaf Peter Maes toe dat het menens is.

Nadat Beerschot vorig seizoen erg lang meedeed voor de Europese plaatsen, wacht komend seizoen het jaar van de bevestiging. Peter Maes beseft maar al te goed dat er nog heel wat werk op de plank ligt. Onze ambitie? Dan zeg ik tussen plaats zeven en tien, terwijl het doel plaats acht is. Starten als een komeet, zoals vorig jaar, zou handig zijn. Maar het is belangrijker om gedurende een lange periode de punten te pakken. Een seizoen zonder al te diepe dalen en pieken, zo leggen we de basis voor de volgende jaren.

Een week voor de competitiestart kan Maes een accuraat beeld scheppen van zijn spelerskern. De fysieke basis is er, maar in balbezit is er nog veel ruimte voor verbetering. “De sfeer om te willen werken is aanwezig bij de jongens. Ik merk bij iedereen binnen de club die bereidwilligheid. Wat het voetbal betreft, wil ik een ploeg aan het werk zien die bloed aan de paal wil, om van daaruit de voetballende kwaliteiten te tonen. Je merkt dat deze ploeg gewend is om verticaal te spelen. Ik wil de mix vinden van een blok neerzetten in balverlies en verzorgd voetbal in balbezit spelen, en daar zijn we nog niet in geslaagd tot dusver."

Voor creativiteit kijkt men op het Kiel allemaal in de richting van Holzhauser. Peter Maes gaf eerder al aan dat er in het offensieve compartiment best wel wat creativiteit en kwalitieit bij mag komen. Een naam die al een tijdje ronddwaalt, is die van Benito Raman. “Ik ben er zeker bij betrokken”, geeft Peter Maes aan. “En ik sta op de eerste rij om zo’n speler binnen te halen. Ik heb van onze clubleiding dat ze er echt wel mee bezig zijn, maar de liefde moet van twee kanten komen.”