'Bornauw maakt de overgang naar Wolfsburg', goed nieuws voor Anderlecht

Sebastiaan Bornauw heeft afgelopen seizoen indruk gemaakt bij Köln in de Bundesliga. Volgens het Duitse Bild is de overgang van de 22-jarige centrale verdediger naar VFL Wolfsburg in kannen en kruiken.

Sebastiaan Bornauw verliet in de zomer van 2019 Anderlecht voor FC Köln, waar hij in twee seizoenen 52 keer in actie kwam. Als centrale verdediger scoorde hij daarin zeven keer. Köln betaalde twee jaar geleden zes miljoen euro voor Bornauw, maar hoort nu de kassa rinkelen. Volgens Bild betaalt Wolfsburg immers een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 17 miljoen. Meteen ook goed nieuws van Anderlecht, dat bij de overgang naar Köln een doorverkooppercentage kon bedingen op de tweevoudige international. Hoeveel dat percentage bedraagt, is niet bekend. Bij VFL Wolfsburg zou Bornauw met Koen Casteels en Aster Vranckx twee landgenoten terugzien. Die Wölfe eindigden vorig seizoen op een knappe vierde plaats in de Bundesliga en spelen komend seizoen dus Champions League-voetbal.