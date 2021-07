Laatste oefenwedstrijd Beerschot gaat zaterdag dan toch door

De oefenwedstrijd van zaterdag tussen Fortuna Sittard en Beerschot gaat dan toch door. Omwille van enkele coronabesmettingen bij de Nederlanders was het twijfelachtig of de wedstrijd wel zou kunnen doorgaan.

En dat is dus wel degelijk het geval. De eredivisionist moest al verstek geven voor zijn vorige twee oefenwedstrijden, maar zal zaterdag dus toch de wei ingaan tegen Beerschot. De covid-perikelen bij Fortuna zijn helemaal van de baan, bleek uit een nieuwe testronde.

Dat is een opsteker voor Maes en co, want in het laatste weekend voor de competitie is een wedstrijd spelen een must. Peter Maes gaf op zijn persconferentie overigens aan dat Suzuki zeker zal starten tegen Fortuna Sittard. De Japanner wordt klaargestoomd voor de competitieopener tegen Cercle Brugge.

Fortuna Sittard eindigde afgelopen seizoen op een elfde plaats in de Eredivisie. Het is de club waarbij Beerschot-speler Dario van den Buijs na nieuwjaar een half seizoen op uitleenbasis speelde.