Lex Immers (ex- Club Brugge) hangt voetbalschoenen aan de haak na mislopen van promotie

Het nieuwe seizoen staat voor de deur, maar in Nederland hoeft men niet meer te zoeken naar Lex Immers. Hij heeft namelijk besloten om na 14 jaar te stoppen met voetballen.

De geruchten hingen al een tijdje in de lucht, maar volgens Voetbal International is het nu ook officieel. Lex Immers is ondertussen twee seizoenen actief bij NAC Breda. Na het mislopen van de promotie naar de Eredivisie en het vertrek van zijn trainer, begon hij te twijfelen aan zijn toekomst.

De 35-jarige middenvelder heeft in Breda nochtans een contract tot 2022, maar deze is inmiddels op zijn verzoek door de club ontbonden.

De Nederlander speelde doorheen zijn loopbaan voor ADO Den Haag, Feyenoord, Cardiff City en NAC. In 2017 verdedigde hij tevens ook een halfjaar de kleuren van Club Brugge. Toen kwam Immers tot tien optredens, daarin scoorde hij één keer.