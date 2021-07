Seth De Witte reageert gevoelig na verkiezing tot 'Speler van het Decennium' bij KV Mechelen: "Jammer dat het een gedwongen afscheid werd"

Eerder deze week verkozen de supporters van KV Mechelen Seth De Witte tot Speler van het decennium 2010-2020. De speler is blij met deze erkenning, maar is momenteel nog op zoek naar een nieuwe uitdaging nadat er een einde kwam aan zijn avontuur bij het ambitieuze Deinze.

De ex-aanvoerder van KVM haalde het met bijna 30% van Rob Schoofs en Joachim Van Damme. Na negen jaar actief te zijn voor de club, is De Witte ook trots met deze prijs: “Toch een teken dat ze me daar niet vergeten zijn. Iedereen weet dat het vertrek me veel pijn heeft gedaan. Vooral de manier waarop dan. KV Mechelen is een stuk van mijn leven geweest”, vertelt hij aan GVA.

Toch vindt de middenvelder, die tussen 2010 en 2019 actief was voor de club, het jammer dat hij nooit afscheid heeft kunnen nemen van zijn supporters. “Na negen jaar kende ik ze bijna allemaal bij naam. Een afscheid hadden ze dus wel verdiend. En ik ook.”

De dubbel en het vertrek

Seth De Witte sloot zijn hoofdstuk bij KV Mechelen af met de dubbel, namelijk de titel in 1B en de bekeroverwinning tegen KAA Gent: “Het zorgt voor een dubbel gevoel. De manier waarop ik toen ben behandeld door bepaalde personen zal ik nooit vergeten. Anderzijds kon het einde bijna niet mooier zijn. Samen met meer dan 20.000 Kakkers die beker winnen en daarna een groot volksfeest dat losbarstte. Jammer dat het een gedwongen afscheid werd, want ik had graag nog een aantal jaartjes mijn steentje bijgedragen.”

Einde verhaal bij Deinze

Ondertussen zit de 33-jarige Antwerpenaar zonder club. Hij kwam vorig seizoen tot 20 optredens voor Deinze in 1B. Maar door de komst van Denis Prychynenko werd hij overbodig: “Ik had nog een optie in mijn contract staan en Wim De Decker had me in maart beloofd dat hij me zo snel mogelijk iets ging laten weten. Wel, tot op de dag van vandaag nog niets gehoord. Toen ik hoorde dat ze Prychynenko hadden gehaald wist ik ook wel hoe laat het was.”

Toch hoeft zijn aanhang nog niet te vrezen voor het einde van zijn actieve loopbaan. De Witte is nog steeds gemotiveerd en zoekt nu naar een club: “Ik voel me nog te goed om nu te stoppen. Ik ben er van overtuigd dat ik minstens nog één of twee goede jaren in me heb. Ik sta voor alles open.”