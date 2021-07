Duits Olympisch team stapt van het veld na racisme incident

Het Duits Olympisch team is in volle voorbereiding voor de Olympische Spelen en speelde een vriendschappelijke wedstrijd tegen Honduras. Ze stapten van het veld nadat Jordan Torunarigha van Herta Berlijn racistisch bejegend werd.

Duitsland O23 bereidt zich op dit moment voor op de Olympische Spelen van later deze zomer. Het speelde zaterdagochtend een oefenwedstrijd tegen Honduras, maar die wedstrijd werd niet uitgespeeld. In de 85e minuut, bij een 1-1 stand, besloten de spelers van Duitsland van het veld te lopen. In een reactie via Twitter laat de Duitse bond weten dat ze dat deden na een racistische opmerking van een tegenstander aan het adres van Torunarigha.