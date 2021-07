🎥 Wordt dit het seizoen van Adnan Januzaj? Rode Duivel scoort pareltje tijdens oefenwedstrijd

De meeste ploegen zijn ondertussen begonnen aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Ook in Spanje rolt de bal op clubniveau weer. Adnan Januzaj heeft er duidelijk zin in en liet zich tijdens een oefenwedstrijd meteen opmerken.

De 26-jarige flankaanvaller had tijd genoeg om de batterijen op te laden en is uit op revanche nadat hij de EK-selectie van de Rode Duivels niet haalde. Terwijl EK-spelers stilletjes aan terugkeren op het oefencomplex van hun werkgever, stond Januzaj al in de basis voor een oefenwedstrijd tegen Huesca.

Na amper 8 minuten knalde de Brusselaar het leer op fraaie wijze tegen de touwen. Met een schot vanop afstand verdubbelde hij de score tegen de Spaanse degradant. Uiteindelijk eindigde de oefenpot ook op een ruime 6-1 overwinning voor Januzaj en co.

Een positief signaal voor het seizoen 2021-2022? Hij zal zich sowieso in de kijker van bondscoach Roberto Martinez willen spelen. Daarnaast loopt zijn contract volgende zomer in het Baskenland ten einde. Misschien hoopt hij om via een goed seizoen een aantrekkelijke transfer te versieren.