De jonge garde van Racing Genk maakt indruk in ruime zege tegen MVV

Racing Genk haspelde, vlak voor de eerste competitiewedstrijd, nog een oefenwedstrijd af. Het Nederlandse MVV was als sparringpartner een maatje te klein voor een jong en gretig Racing Genk.

Arteaga, Hrošovský en Dessers waren de meer ervaren mannen tussen al dat jong Genks geweld. Die eerste maakte zijn eerste wedstrijdminuten vol sinds zijn terugkeer uit Mexico afgelopen donderdagavond.

Van de spelers die zaterdag in actie kwamen in de wedstrijd om de Supercup stonden ook Cyriel Dessers en Joseph Paintsil aan de aftrap. Dessers zorgde voor de gelijkmaker via de stip nadat blauw-wit op achterstand kwam.

Daarna namen respectievelijk Dessers, Oyen, John en Diawara nog elk een doelpunt voor hun rekening. Vooral de laatste drie goals waren van mooie makelij na knappe collectieve aanvallen. Het werd uiteindelijk 5-2 voor de Limburgers.

Opstelling

Leysen, Beerten, Didden, Et Taïbi (60’ Coomans), Arteaga (46’ Rommens), Hrošovský (46’ Swerts), Geusens, Oyen, Limbombe, Dessers (60’ Diawara), Paintsil (60’ John)