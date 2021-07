Marc Brys kaapt Trofee Raymond Goethals weg voor de neus van Philippe Clement, maar ook Bruggeling valt in de prijzen

Marc Brys heeft op maandagmiddag, enigszins verrassend, de Trofee Raymond Goethals in de wacht gesleept. Dat is de prijs voor de beste Belgische coach van het afgelopen seizoen.

De Trofee is de onderscheiding voor de Belgische trainer die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid. OHL greep na een furieuze start op het einde van de rit net naast de prijzen: geen play-off 1 of play-off 2.

Brys liet zijn OHL bij momenten wel sprankelend voetbal brengen, met veel tempo en verticaliteit. Het is voor de eerste keer dat de 59-jarige Antwerpenaar de prijs op zak steekt. Hij troeft Ivan Leko (Antwerp FC, nu Shanghai Port) en Philippe Clement (Club Brugge) af.

Trofee Dominique D'Onofrio

Ook Charles De Ketelaere valt in de prijzen. Hij wint de Trofee Dominique D'Onofrio. Dat is de prijs voor de beste debutant. Hij volgt daarmee Yari Verschaeren op.