Brys draagt Trofee Raymond Goethals op aan overleden physical coach en mikt zeer hoog met OHL

Marc Brys werd maandagmiddag verkozen tot winnaar van de Trofee Raymond Goethals. Hij troeft daarmee Philippe Clement en Ivan Leko af.

Brys droeg de trofee op aan Bart Van Lancker, de 48-jarige physical coach van OHL die een maand geleden het leven liet nadat hij de strijd met kanker verloor. “Voortaan spreek ik niet meer van ‘Team Brys’, maar van ‘Team Bart”, zei hij bij Het Laatste Nieuws.

De 49-jarige Antwerpenaar herhaalde nog eens de straffe ambities die hij en OHL koesteren in de toekomst. De eigenaars van OHL willen de Belgische top bestormen, maar komen vooralsnog tekort. "Ik heb er niettemin alle vertrouwen in dat OHL over enkele jaren wel degelijk meedraait in de top of de dichte subtop van het Belgische voetbal.”