Nieuw record: hoe Messi nu ook de strijd naast het veld wint van Cristiano Ronaldo

Lionel Messi heeft eindelijk zijn eerste grote prijs met zijn land in de wacht gesleept. Argentinië veroverde vorige week de Copa América door Brazilië te kloppen in de finale. De vreugde-explosie bij Messi na de match resulteerde zo waar in een nieuw record.





