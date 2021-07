Mogelijke tegenstanders Anderlecht: Albanese club die evenveel waard is als Amuzu of Roemeens team met ex-speler van Genk in de rangen

Op vijf augustus beginnen Vincent Kompany en Anderlecht aan hun Europees avontuur. De scouts zullen de komende dagen handenvol werk hebben, want Universtatea Craiova of KF Laçi, de potentiële tegenstanders, zijn allerminst gevestigde namen in het Europese clubvoetbal.

De eerste Europese verplaatsing in drie seizoenen voor Anderlecht wordt meteen een serieuze trip: zowel het Roemeense Craiova als het Albanese Laçi liggen op pakweg 2000 kilometer van Brussel. Deze en volgende week vechten Universtatea Craiova en KF Laçi uit wie de tegenstander zal worden van paars-wit in de derde voorronde van de Conference League. Universitatea Craiova: viervoudig Roemeens kampioen, met ex-speler van Genk in de rangen Clubkleuren? blauw-wit Palmares? 4x Roemeens landskampioen, 8x Roemeens bekerwinnaar Stadion? Ion Oblemencostadion (capaciteit: 31 000) Hoe in Conference League beland? Derde plaats in de competitie (Dertien punten achterstand op kampioen Cluj) Belgische link? Vladimir Screciu (21): Middenvelder die van 2018 tot 2022 onder contract stond bij Racing Genk. Speelde geen enkele wedstrijd in de Genkse hoofdmacht. In een uitleenbeurt van een half seizoen bij Lommel kwam hij twee keer in actie. Vertrok vorige zomer transfervrij naar Craiova. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi! 💙#SustineStiinta pic.twitter.com/kjyAeES1II — Universitatea Craiova (@OfficialUCV) July 17, 2021 Așa arată echipa noastră de start în această seară. Cum ți se pare? 👌#ZiDeMeci pic.twitter.com/ukDt50NHXq — Universitatea Craiova (@OfficialUCV) July 17, 2021 KF Laçi: Subtopper uit Albanië die evenveel waard is als Francis Amuzu Clubkleuren? zwart-wit Palmares? 2x Albanees bekerwinnaar Stadion? Laçi Stadion (capaciteit: 5 000) Hoe in Conference League beland? Vierde plaats in de competitie (Vijf punten achterstand op kampioen Teuta). In de eerste voorronde versloeg Laçi het Montenegrijnse FK Podgorica: (1-0 verlies uit, 3-0 winst na verlengingen thuis). Opvallend: De totale marktwaarde van de spelerskern van Laçi bedraagt volgens Transfermarkt.com 3,9 miljoen euro, wat evenveel is als de huidige marktwaarde van Francis Amuzu. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @fk.laci