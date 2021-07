Onder de loep: Shakhtar Donetsk- een vleugje Rio in Oekraïne, dat voor het eerst in vijf jaar naast titel greep

KRC Genk kent haar eerste horde op weg naar het kampioenenbal: met Oekraïens vicekampioen Shakhtar Donetsk krijgt de bekerwinnaar een stevige tegenstander voorgeschoteld. Shakhtar greep afgelopen seizoen voor het eerst in vijf jaar naast de titel in eigen land en investeerde fors om beter te doen.

Vers bloed

Shakhtar strandde afgelopen seizoen op elf punten van kampioen en eeuwige rivaal Dynamo Kiev. De dertienvoudigde landskampioen haalde de voorbije weken heel wat kwaliteit in huis en keek daarbij niet op een euro meer of minder: Lassina Traoré (Ajax, 10 miljoen), Marlon (Sassuolo, 12 miljoen) en Pedrinho (Benfica, 18 miljoen) kwamen De Mijnwerkers versterken. Met Roberto De Zerbi (42) zette Shakhtar bovendien een nieuwe coach aan het roer. De Italiaan maakte de voorbije seizoenen furore in de Serie A met de talentenfabriek van Sassuolo, waar hij jongens als Locatelli en Berardi helemaal liet openbloeien.

Welcome to Shakhtar! ⚒



🧡 Marlon

🧡 Pedrinho

🧡 Lassina Traore#Shakhtar pic.twitter.com/dT20S39Dn6 — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 19, 2021

Vaste klant op Europees toneel

Shakhtar Donetsk is een vaste klant op het kampioenenbal. Afgelopen seizoen belandden ze in een poule met Inter, Real Madrid en Borussia Mönchengladbach. Ondanks twee zeges tegen Real Madrid moest Shakhtar uiteindelijk tevreden zijn met een derde plaats, waardoor het overwinterde in de Europa League. Daarin bleek de achtste finale de eindhalte voor de Oekraïners: AS Roma trok twee keer aan het langste eind (3-0 en 1-2).

Samba in het Oosten van Oekraïne

Op zijn oude dag kijkt doelman Andriy Pyatov (37) vanaf de invallersbank toe. Yevgen Konoplyanka speelde op een blauwe maandag nog de Europa League-finale met het ter ziele gegane Dnipro Dnipropetrovsk, maar voor het overige klinken de namen bij Shakhtar heel wat exotischer. Liefst veertien Brazilianen verdienen hun brood in Oost-Oekraïne. Zo kunnen ze bij Racing Genk maar beter goed opletten voor de ijzersterke rechterflank van de Oekraïners: Dodo en Tete.