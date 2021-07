📷 Club Brugge wrijft zich in de handen: sterkhouder opnieuw present op training

Club Brugge worp zich tijdens de supercup tegen KRC Genk meteen opnieuw op als de gedoodverfde titelkandidaat. Het deed dat bovendien met enkele jonkies in de basis. En die deden het meer dan behoorlijk.

Naast de 16-jarige Mbemba, stond ook Senne Lammens in de wedstrijdelf. De 19-jarige keeper liet vorig seizoen met Club NXT in 1B al aardige dingen zien en trok die lijn in de supercup door bij de grote jongens.

Lammens leek klaar om ook de seizoensopener tegen KAS Eupen voor zijn rekening te nemen, maar maandag duikt plots ook Simon Mignolet terug op het trainingsveld op. Indien fit neemt de 33-jarige goalie dus gewoon terug zijn plaats in in doel.