De tijd begint te dringen: Anderlecht wil transfergeld Lokonga deze week nog (deels) spenderen

Anderlecht heeft door de transfer van Sambi Lokonga weer wat meer speelruimte gekregen voor de transfermarkt op te trekken. En dat is nodig, want die nieuwe spits is hoogdringend, zoals Vincent Kompany intern ook al aangaf.

Zoals we al eerder schreven: Benito Raman is niet de vervanger van Lukas Nmecha. Raman moet Kompany toelaten in een tweespitsensysteem te gaan spelen en de pocketaanvaller moet ook op de flank kunnen renderen. Een nieuwe - grotere en krachtigere - spits is de prioriteit.

Guessand? Samatta?

In dat opzicht is Evann Guessand nog steeds één van de opties die door Anderlecht gevolgd wordt. De 1m87 beweeglijke aanvaller werd door Nice vorig seizoen verhuurd aan Lausanne, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Dat zou door het extra transferbudget nu wel in een stroomversnelling kunnen komen. De concurrentiestrijd met Gouiri en Dolberg - de twee vaste spitsen van Nice - lijkt de 20-jarige Fransman toch niet te kunnen winnen.

Naar wat we horen is ook Ally Samatta nog steeds in de running. Zijn profiel bevalt de technische staf zeker. En Anderlecht zit ook in heel Engeland rond te horen of er ergens een spits te huur is. Dat zou dan als stand in ook kunnen zijn.

Anderlecht wil liefst deze week nog de nieuwe aanvalsleider aankondigen, want de tijd begint te dringen. Een experiment met twee kleine, snelle aanvallers lijkt slechts een kort leven beschoren. Zoals tegen Ajax pijnlijk duidelijik werd, kan er geen enkele voorzet in de lucht gegeven worden, want Verschaeren en Amuzu zijn nu niet bepaald de kopbalsterkste. Niet dat Nmecha er vorig seizoen zoveel maakte met het hoofd, maar de présence was er wel. Ashimeru, Refaelov, El Hadj... zijn immers ook niet meteen een luchtgevaar.

Kana niet de vervanger van Lokonga

Kompany heeft geduld en de samenwerking met Peter Verbeke loopt heel goed, maar ook hij wil zo snel mogelijk een nieuwe spits inwerken. Liefst heeft hij er zelfs twee. Maar ook Lokonga moet nog vervangen worden. Kana wordt immers meer gezien als concurrent voor Cullen en Anderlecht heeft iemand nodig die de verbinding tussen verdediging en aanval kan zijn. Iemand die snel kan lanceren. Ook daarvoor zal het inkomende geld van Sambi gebruikt worden.