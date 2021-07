Nieuwe ploeg voor Divock Origi? Engelse club wil Belgische aanvaller weghalen bij Liverpool

Divock Origi krijgt niet veel kansen meer bij Liverpool en dus wil onze landgenoot een nieuwe uitdaging aangaan bij een andere club. Volgens Engelse media zou Origi in de Premier League kunnen blijven.

Zo zou West Ham namelijk interesse tonen in de Belgische aanvaller. Toch is Origi niet de prioriteit voor David Moyes, want West Ham zou er eerst alles aan willen doen om Tammy Abraham van Chelsea binnen te halen.

Als Abraham niet lukt, gaat West Ham dus haar vizier richten op Divock Origi. Het voorbije seizoen kwam de Belgische aanvaller slechts 17 keer in actie voor Liverpool en daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists.