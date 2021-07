Speler van Everton opgepakt op verdenking van kindermisbruik

Slecht nieuws bij Everton. Een speler zou namelijk opgepakt zijn door de politie op verdenking van kindermisbruik. Volgens Engelse media zou het gaan om de aanvallende middenvelder Gylfi Sigurdsson.

Heel wat ophef in de Premier League. Er zou namelijk een speler van Everton opgepakt zijn door de politie. Een 31-jarige speler zou opgepakt zijn op verdenking van kindermisbruik. Everton heeft al laten weten dat de speler in kwestie geschorst is door de club.

Het is nog niet duidelijk om welke speler het gaat, maar volgens Engelse media zou het gaan om Gylfi Sigurdsson. Het onderzoek is echter nog volop aan de gang.