Transfer van Arthur Theate nog lang niet rond: "Ik bekijk het momenteel dag per dag"

Arthur Theate zou maandag een persoonlijke overeenkomst met het Italiaanse Bologna bereikt hebben, maar van een transfer is nog geen sprake.

Speelt Arthur Theate volgend seizoen in de Serie A? De speler kwam maandag alvast tot een persoonlijk akkoord met het Italiaanse Bologna, maar de clubs hebben nog geen overeenkomst.

Theate wil echter dat er snel duidelijkheid komt. “Er is een kans dat ik vertrek, ja. De komende dagen - of ten laatste over een week - zou ik moeten weten waar ik dit seizoen speel”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De speler van KV Oostende sluit echter niet uit dat hij volgend seizoen nog voor de kustploeg uitkomt. Met zijn transfersom houdt hij zich niet bezig. “Dat is niet mijn probleem. Vandaag ben ik nog steeds speler van KV Oostende en geef ik hier het maximum. Dat zal ik altijd doen, voor elke club. Er is trouwens nog altijd een kans dat ik hier blijf dit seizoen. Waarom niet? Ik ben hier gelukkig. Ik bekijk het momenteel dag per dag en zie dan wel wat de toekomst brengt.”