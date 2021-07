OFFICIEEL: jonge aanvaller tekent zijn eerste profcontract bij Anderlecht

Bij Anderlecht geloven ze volop in de eigen jeugd. Nadat gisteren met Tristan Degreef al een jong talent zijn eerste profcontract had getekend bij de Belgische club, was het vandaag de beurt aan Aurelio Leo Virisario.

Er heeft opnieuw een jong talent zijn eerste profcontract getekend bij Anderlecht. Het gaat om Aurelio Leo Virisario, een 15-jarige aanvaller. In 2019 kwam Aurelio Leo Virisario over van KFC Rhodienne-De Hoek. "Op korte tijd wist hij zich te profileren als een snelle en explosieve aanvaller, met veel flair in de zone van de waarheid. Aurelio heeft nog stappen te zetten in de komende seizoenen, maar met zijn uitstekende werkethiek en dynamiek heeft de toekomst ongetwijfeld nog veel voor hem in petto", laat Anderlecht weten op haar website. Made In Neerpede. Félicitations pour ton contrat pro, Aurelio. 🟣⚪️ Meer op https://t.co/fOWoAjmrUU pic.twitter.com/5atnXTF5J3 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 21, 2021