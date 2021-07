Pacific Media Group haalt na KV Oostende nu ook Nederlandse club binnen

Pacific Media Group, de Amerikaanse investeringsgroep die ook KV Oostende onder haar hoede heeft, zou een nieuwe club binnenhalen. Zo hebben ze een akkoord bereikt om FC Den Bosch te kopen.

Volgens The Athletic staat Pacific Media Group op het punt om een zesde club over te nemen. Zo hebben ze al Barnsley, Esbjerg FB, FC Thun, AS Nancy en KV Oostende. Nu zou er een Nederlandse club bij komen.

De Amerikaanse investeringsgroep zou namelijk een akkoord bereikt hebben om FC Den Bosch te kopen. FC Den Bosch komt komend seizoen uit in de Nederlandse tweede klasse.