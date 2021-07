🎥 Union SG maakt fans met filmpje al warm voor grote terugkeer op het hoogste niveau

Ze tellen de dagen af bij Union SG. Zondag maken ze hun terugkeer op het hoogste niveau van het Belgische voetbal. Union trekt zondag naar het Lotto Park voor een Brusselse derby tegen Anderlecht. Niet in de beker of in de vorm van een oefenmatch, wel voor een competitiematch in 1A.

Union kroonde zich vorig seizoen met glans tot kampioen in 1B en dwong zo de promotie af naar 1A. Voor het eerst sinds 1963 speelt het straks opnieuw op het hoogste niveau van het Belgische voetbal. Niet moeilijk dat het staat te trappelen om er aan te beginnen. Het Joseph Mariënstadion is alvast klaar om de tegenstanders uit 1A te ontvangen: op 1 augustus staat de eerste thuismatch op het programma. Uitgerekend landskampioen Club Brugge komt als eerste op bezoek. Ook dit weekend willen ze er bij Union al het beste van maken. 🇧🇪 Beste landgenoten, chers Belges,



👊 L’Union est de retour en Division 1, de hoogste afdeling. A dimanche !



🟨 #deBXLlafierté 🟦 pic.twitter.com/fgUyHtLcZJ — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 21, 2021 Een filmpje moet de fans alvast warm maken voor de start van de nieuwe competitie onder de noemer: Bruxelles, la fierté.