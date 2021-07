OFFICIEEL: Zweedse international komt Anderlecht-middenveld versterken: "Lijn Zetterberg en Wilhelmsson doortrekken"

Anderlecht heeft een Zweedse EK-ganger kunnen strikken om het middenveld te versterken. De 26-jarige Kristoffer Olsson heeft meteen een contract getekend voor vier seizoenen. Olsson komt over van het Russische Krasnodar.

"Ik hou van technisch verzorgd voetbal en goeie passing, maar ik doe er ook alles aan om te winnen", zo beschrijft Olsson zichzelf. "Deze club is een nieuw verhaal aan het schrijven en ik wil daar deel van uitmaken, om uiteindelijk opnieuw titels te winnen met RSC Anderlecht."

Olsson is uiteraard niet de eerste Zweed in de geschiedenis die het shirt van Anderlecht zal dragen en daar is hij zich ook van bewust. "Ik ken uiteraard ook enkele van mijn Zweedse voorgangers zoals Pär Zetterberg en Christian Wilhelmsson, die het hier fantastisch gedaan hebben. Ik hoop die lijn door te trekken."

Gevormd bij Arsenal

Sportief directeur Verbeke is ook tevreden over de opleiding die Olsson genoot en die hem zo de kwaliteiten bijbrachten om voor Anderlecht een meerwaarde te kunnen betekenen. "Olsson werd gevormd bij Arsenal en dat merk je meteen. Hij wil graag de bal, denkt snel, is creatief en probeert steeds verticaal te spelen. Hij past binnen onze filosofie en kan op verschillende posities op ons middenveld spelen."