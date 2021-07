De prognose van de redactie - 1: Club Brugge en Clement gaan voor unieke hattrick

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag: Club Brugge, dat alleen maar tevreden mag zijn met een nieuwe titel.

Prognose

Een prognose maken voor de middenmoters en subtoppers van de competitie valt niet altijd makkelijk. Aan de top is er echter maar weinig plaats. De redactie denkt dat die plaats dit jaar voor het derde seizoen op rij zal ingenomen worden door Club Brugge.

Ondanks het bibberen in de play offs, kunnen we objectief zeggen dat Club Brugge de verdiende kampioen was vorig seizoen. Na de winterstop zetten Clement en zijn jongens een ijzersterke reeks neer van 13 ongeslagen wedstrijden op rij, enkel corona kon hen enigszins afstoppen.

De eerste prijs van het seizoen is bovendien al binnen, de Supercup. Veelal een symbolische prijs maar niet te onderschatten voor het moreel in de kleedkamer. Bovendien kregen enkele jonge jongens (Lammens en Mbamba) hun kans om nog meer vertrouwen op te doen voor Club.

Een derde titel op rij is het doel voor Club. Daarmee zou Clement even goed doen als Ernst Happel. De Oostenrijker leidde Club Brugge van 1976 tot 1978 naar drie opeenvolgende titels.

Opvallende transfers

Het was lang wachten voor Club brugge met transfernieuws op de proppen kwam. Woensdag maakte de club dan toch bekend dat verdediger Odilon Kossounou voor maar liefst 30 miljoen euro de club zou verlaten, een recordbedrag voor Club. Enkel Jonathan David is met zijn 32 miljoen voor nog meer geld uit de Jupiler Pro League vertrokken.

Meteen maakte Club ook de eerste nieuwkomer bekend, de Frans-Congolese verdediger Stanley Nsoki. De 22-jarige Nsoki werd in de zomer van 2019 door Nice nog overgenomen voor 12,5 miljoen euro. Club doet een zaakje en trok hem voor de helft van dat bedraag naar de Jupiler Pro League. Hij kan zowel op de linksback als centraal achterin spelen. Met de aanwezigheid van Sobol en Ricca lijkt een plekje naast Brandon Mechele in het hart van de defensie de voorkeur uit te dragen van Philippe Clement.

© photonews

Sterkte punten/vraagtekens

Dat de kern nagenoeg hetzelfde is gebleven, kan alleen maar in het voordeel spelen op vlak van automatismen voor Club. De spelers leren elkaar enkel beter kennen en kunnen zo een nog beter geoliede machine worden.

Al zal Clement wel moeten waken dat de sleur er niet inkomt. Dan kan je nog het beste voetbal (willen) spelen, op een bepaald moment is de code gekraakt als iets te lang hetzelfde blijft (kijk maar de eerste periode van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent).

De stadions lopen zoetjesaan opnieuw vol en dat speelt ontegensprekelijk in het voordeel van Club. In de Supercup konden we al zien wat een nog niet uitverkocht Jan Breydel kan teweegbrengen. Als de Brugge-supporters met 30.000 achter hun ploeg staan, kan het Jan Breydelstadion een oninneembare vesting worden.

Het allersterkste punt van Club is misschien nog wel de rauwe kwaliteit van de spelers op het veld. Noa Lang is zonder twijfel een van de beste spelers op de Belgische velden en ook Charles De Ketelaere kan alleen maar beter worden. De driehoek op het middenveld kan echter wel eens voor problemen zorgen. Vormer is al even niet meer zo beslissind voor Club als in zijn beginjaren en hoe is de relatie tussen Vanaken en Clement nadat de tweevoudige winnaar van de Gouden Schoen meermaals op de bank moest zitten tijdens de play offs?