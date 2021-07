Mathijssen ziet niks positief bij STVV: "Duchâtelet, pak het weer in handen aub!"

'Voetbal, volk en vuur' is de slogan van STVV, maar de fans maken zich terecht zorgen om die drie kernwaarden. De Kanaries hebben zich amper versterkt en nieuwe coach Bernd Hollerbach trok al een paar keer aan de alarmbel. Jacky Mathijssen ziet het verkeerd aflopen.

"Voor STVV probeer ik iets positiefs te ontdekken. Maar de scepsis is even groot als de voorbije jaren. Of nee, iets groter. Het is altijd dezelfde koekenbak in deze periode. Wie zit er eigenlijk achter die Japanse bazen? En wat willen ze? Het antwoord is: niemand weet het. Wat ik wel weet, is dat dit een eindig verhaal is", zegt Mathijssen in HBvL. Vroeg of laat loopt het fout af."

Mathijssen is niet te spreken over hoe de club geleid wordt. "Het ergste vind ik dat die Japanners het blijkbaar allemaal best oké vinden. Het komt wel goed, weet je. Dat klopt. Tot nu toe is het altijd goed gekomen. Maar niet door hùn aanpak. Het zijn telkens andere mensen die de scheve situatie rechttrekken. De mensen die zich al jaren kapotwerken om de club overeind te houden, verdienen alle credits. Mijn naïeve hoop is dat er achter de schermen mensen uit de regio bezig zijn met een plan B. Zij moeten het commando weer overnemen. Ik was geen fan van Duchâtelet. Maar de toestand is nu zo, dat ik durf zeggen: Roland, pak het weer in handen, aub.”