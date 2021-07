Er komt schot in de zaak: KV Mechelen dicht bij volgende transfer

KV Mechelen heeft altijd de intentie gehad om Marian Shved na zijn huur terug te halen, maar het was geen makkelijk dossier omdat de Oekraïnse winger vrij duur was. Maar nu is er toch een akkoord met Celtic Glasgow onderweg.

Op sociale media lekten er al foto's op van Shved die Achter de Kazerne rondliep. Hij onderhoudt er individueel zijn conditie tot er een akkoord met Celtic gevonden wordt. Dat is er nog niet, maar een doorbraak in het dossier wordt wel verwacht, weet HLN. Met Shved zouden de inkomende transfers van KVM af zijn. De aanvaller scoorde vorig seizoen vijf keer en gaf drie assists in 24 matchen.