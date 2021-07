📷 Nieuwe shirts van KV Kortrijk bevatten een heel verhaal over de ploeg en de stad

Al in oktober 2020 zaten de clubleiders met MyKVK-leden samen om over de kleur, het uitzicht en de inhoud van de nieuwe shirts te praten. Ook hoofdsponsor AGO Jobs & HR werd nauw in het verhaal betrokken. Het moesten unieke shirts worden.

Daarom werden twee Kortrijkse designers aangesproken: illustratrice Elise Vandeplancke en grafisch ontwerper Lucas Vermeire. Elise maakte drie tekeningen die ieder een verhaal neerzetten.

De geschiedenis van KV Kortrijk, stad Kortrijk en het voetbal in Kortrijk vanaf de oorsprong. Op de keepers truien komen vlaskapelletjes verwijzend naar het vlas, het gewas dat de regio groot maakte. De schetsen zullen in een exclusieve oplage via prints te koop zijn. Ze komen ook terug op de abokaartjes in de gouden versie van de abonnees die in het coronaseizoen abonnee waren. Het gaat om drie verhalen met prachtige Kortrijkse accenten.

In de tekeningen die Elise op aangeven van de MyKVK- leden neerzette, wordt het Guldensporenstadion weergegeven. Op de achtergrond zie je fraaie details: stamnummer 19, de overleden Kortrijkse zanger en KVK-supporter Johny Turbo en zijn lied ‘Vis in de Leie’ dat telkens wordt gezongen vóór elke thuismatch. Ook de naam ‘Kerels’ is in de tekeningen verwerkt, net als die andere Turbo-klassieker ‘KVK u beste doen’.

Keepers hebben vaak iets met bijgeloof en dan gaat het ook wel eens over kleuren. De ene doelman wil altijd in het zwart in doel staan, de andere in het groen of het wit. Er bestaan theorieën over de kleur van de keepersuitrusting. De ene wil ermee opvallen zodat hij de opkomende tegenstander beïnvloedt, schrik inboezemen; de andere wil integendeel onverwacht opdagen, nog voor de aanvaller hem ‘voelt’ komen.

In het zwarte shirt heeft Elise Vandeplancke de geschiedenis van het voetbal in Kortrijk neergezet. Al 120 jaar wordt er in onze mooie stad gevoetbald. “Ik heb bekende namen weergegeven,” zegt ze. “Djamel Zidane en Bo Braem onder meer. Ik verwijs ook naar Reds Army, de bekende leuze van onze Kerels, naar de beker van toen de club kampioen speelde in tweede. Ik heb trouwens niet enkel het Guldensporenstadion getekend maar ook een beeld van de staanplaatsen in het stadion van de Stade vroeger.”