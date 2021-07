Standard-spelers steken handje toe na ravage door noodweer: "Om te helpen en niet om in de schijnwerpers te staan"

Vorige week werd ons land getroffen door het noodweer. Ook in Luik was de ravage immens. Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van vernieling er nog steeds zichtbaar. En de Standard-familie is duidelijk geraakt.

De natuurramp heeft een grote impact op de stad, inclusief de inwoners. Daarom besloten de spelers van Standard om op eigen houtje een handje toe te steken: “Ze wilden vrijdag al helpen, maar toen konden ze niks doen. Het was aan de politie en hulpverleners. Vandaag helpen ze wel”, vertelt Mbaye Leye aan Het Belang van Limburg. Vergis u niet: het is allesbehalve een wanhoopspoging om komaf te maken met de negativiteit die de voorbije maanden rond Sclessin heerste. Om dat te vermijden gelden er zelfs enkele regels: “We hebben afgesproken dat ze in burgerkledij zouden gaan. Ze doen het om te helpen, niet om in de schijnwerpers te staan.” Het mooie initiatief van de spelers raakt alvast een gevoelige snaar bij de 38-jarige trainer. Na jarenlang teren op individuele klasse, vormen de Rouches nu een hecht team: “Het collectief boven het individu.”