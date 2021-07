Hangt degradatiespook meteen boven Stayen? Zoveelste sterkhouder haakt af voor openingsweekend

Het nieuwe seizoen is nog niet eens op gang getrapt, of Sint-Truiden zit al met beide handen in het haar. De goed gevulde ziekenboeg eist meteen, nog voor speeldag één, een hoge tol. Zo zou een zoveelste belangrijke pion verstek moeten geven voor het openingsduel.

De voorbije dagen was het onduidelijk of Mory Konaté het openingsduel tegen KAA Gent ging halen, maar nu is duidelijk dat de naam van de Guineese middenvelder niet op het wedstrijdblad zal verschijnen. Volgens Het Belang van Limburg is de spierblessure in het bovenbeen erger dan gedacht. Men weet ook (nog) niet hoelang hij langs de zijlijn moet toekijken. Bernd Hollerbach moet dus ferm puzzelen. Ook Ito, Teixeira, Van Helden en Suzuki zijn door blessures niet inzetbaar. Cacace en Hashioka zitten dan weer op de Olympische Spelen. Het belooft tegen de Buffalo’s meteen een moeilijke opgave te worden. Al had de ziekenboeg goed nieuws te melden omtrent Junior Pius. De Nigeriaan stond met een voetblessure aan de kant, maar traint opnieuw op volle kracht mee.