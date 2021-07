Acht augustus mogelijk Ronaldo tegen Messi in een oefenduel

Acht augustus oefenen Juventus en Barcelona tegen elkaar. Dat wil zeggen dat eeuwige rivalen Ronaldo en Messi elkaar mogelijk ontmoeten in een oefenduel.

Sinds dat Ronaldo in 2018 Real Madrid verliet voor Juventus is het nog maar twee keer voorgekomen dat Juventus en Barcelona elkaar ontmoetten. De eerste confrontatie was echter zonder Ronaldo vanwege een coronabesmetting.

Het is nog niet zeker of beide sterren aanwezig zullen zijn aangezien de Portugees deze zomer actief was op het EK en Messi de Copa América won. Die laatste zal acht augustus waarschijnlijk nog op vakantie zijn.