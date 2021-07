'Club Brugge plukt jonge Belg weg bij Inter'

De Club-fans moesten de voorbije weken geduld tonen. De landskampioen was nog niet erg actief op de transfermarkt, maar daar komt stilaan verandering in. HLN en Het Nieuwsblad laten weten dat Tibo Persyn door Inter uitgeleend zal worden aan Club Brugge.

De Brugse flanken waren nog wat dunbezaaid. Een hiaat dat kan worden opgevangen met Tibo Persyn. De jeugdinternational (19) is een aalvlugge rechterflankspeler, die als rechtsachter of in een meer offensieve rol kan worden uitgespeeld.

Persyn is overigens geen onbekend gezicht in Brugge. Persyn verliet de Brugse jeugdacademie in 2018 voor een avontuur bij Inter, waar hij de bijnaam 'Baby Zanetti' kreeg. In 41 optredens voor het beloftenelftal van Inter scoorde Persyn drie doelpunten en gaf hij zeven assists.

Club Brugge zal als alles goed verloopt Persyn voor een seizoen huren van de Italiaanse landskampioen. Blauw-zwart bedong bovendien een aankoopoptie.