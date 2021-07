Standard kondigt nieuwe speler officieel aan: zes doelpunten in tien wedstrijden

Het hing al een tijd in de lucht, maar nu heeft Standard zijn nieuwe speler, Aron Dönnum, officieel aangekondigd. De rechtsbuiten komt over van het Noorse Valerenga.

De 23-jarige Aron Dönnum moet de troepen van Mbaye Leye komen versterken. De flankaanvaller is de eerste echte aanwinst voor de Rouches deze transferperiode. De Noor maakte vorig seizoen volgens transfermarkt zes doelpunten in tien wedstrijden in de Noorse eerste klasse.