Theo Bongonda droomt nog steeds van buitenlandse transfer: "Niet mijn bedoeling om negen jaar in België te blijven"

Théo Bongonda heeft het op zijn 25ste nog steeds moeilijk om constante te leggen in zijn prestaties. Maar als hij in zijn sas is, is de flamboyante dribbelkont van RC Genk heel moeilijk af te stoppen.

Bongonda ligt nog tot 2023 onder contract in de Luminus Arena. Toch droomt de winger luidop van een nieuw buitenlands avontuur. In gesprek met HLN heeft Bongonda het over zijn toekomst. "Ik voel me heel goed in Genk, zeker na vorig seizoen, maar in het voetbal weet je nooit."

Théo Bongonda proefde tussen van 2015 en 2017 van La Liga met Celta de Vigo. "Het moge duidelijk zijn dat ik dat niveau viseer. Dat heb ik ook intern al aangegeven. Het is duidelijk dat ik al lang in België ben... te lang. Het was mijn bedoeling om mijn carrière te herlanceren in België, niet om hier acht, negen jaar te blijven."

"Maar nogmaals: het is niet dat ik absoluut weg wil, hoor. Maar na vorig seizoen is het normaal dat er interesse is. Ik ben nu al een tijd in België en dat begin ik toch wel te voelen", aldus Bongonda, die afgelopen seizoen achttien keer raak trof in 39 wedstrijden.