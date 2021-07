Verguisde Real Madrid-speler traint mee onder Ancelotti

Gareth Bale traint momenteel terug mee bij Real Madrid. De Welshman lijkt onder Carlo Ancelotti een tweede kans te krijgen. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Tottenham Hotspur omdat zijn verhaal bij Real Madrid ten einde leek.

Bale won met Carlo Ancelotti in 2014 de Champions League. In 2016 werd Zinedine Zidane de nieuwe trainer van Madrid. Ondanks dat Bale onder Zidane drie keer de Champions League won, boterde het niet tussen de twee. In 2020 mocht de Welshman vertrekken, maar met de terugkeer van Ancelotti is er misschien toch nog een rol voor hem weggelegd bij Real Madrid.