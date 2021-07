Bernd Hollerbach blijft vragen om versterking: "Daar is het toen afgeketst"

Dat Bernd Hollerbach trainer is bij STVV is uiteindelijk toch een verrassing. Hij heeft echter wel de nodige versterking nodig om een moeilijk seizoen te voorkomen.

Het verschil met Moeskroen indertijd is groot. “Ik had heel modale spelers in Moeskroen, maar we hadden wel een goed team”, zegt de trainer aan HBVL. “In het begin had ik er zeker niet veel meer kwaliteit dan bij STVV, maar we deden wel enkele goeie transfers.”

Bij STVV zijn die transfers er voorlopig niet. “Die aanwervingen blijven hier voorlopig uit. Elke dag spreken we erover en zeg ik tegen Andre Pinto mijn mening over spelers die voorgesteld worden. Verder blijft het wachten en ligt het in de handen van de clubleiding. Ik werk met de spelers die ik heb.”

In december kwam Hollerbach een eerste keer in beeld bij STVV, maar toen zei hij neen. “Ik geef altijd mijn mening. Ook over de uitbouw van de kern. Daar is het toen op een gegeven moment afgeketst. Het verwonderde me dat STVV opnieuw contact opnam na het vertrek van Maes. Maar het deed me wel wat. Daarom tekende ik voor twee seizoenen.”