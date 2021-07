Alderweireld naar de woestijn? Tottenham aanvaardt bod op Rode Duivel

Toby Alderweireld heeft mogelijk zijn laatste match voor Tottenham gespeeld. De Spurs hebben immers een bod van 13 miljoen euro op de verdediger aanvaard.

Het Qatarese Al Duhail wil hem binnenhalen. Tottenham heeft al een akkoord, maar Alderweireld moet er zelf nog uitgeraken. De 32-jarige verdediger wou vertrekken en Tottenham werkte dus mee. Antwerp probeerde hem deze zomer ook al te overtuigen, maar zijn loon lag te hoog.

Het is wel nog afwachten of Alderweireld - die nog wil doorgaan als international - zin heeft in een verhuis naar de woestijn. Er zijn ook nog enkele Italiaanse en Spaanse clubs geïnteresseerd en dat zou beter in zijn kraam passen. Alderweireld speelt sinds 2015 voor Tottenham en speelde er 236 matchen.