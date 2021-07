Holzhauser wilde zijn maatje bij Beerschot zien: "Hij is naar de foute ploeg in het paars"

Raphael Holzhauser heeft zich vorig seizoen bij Beerschot laten gelden in de Belgische competitie. Hij had er dit seizoen graag een vriend als ploegmaat bijgehad.

Raphael Holzhauser wil dit seizoen bevestigen bij Beerschot. Hij gaat zijn derde seizoen in ons land in. “Mijn zelfvertrouwen is groot. Ik voel me fysiek ook heel goed, ik heb nog geen enkele training gemist”, zegt hij aan GVA.

Holzhauser had ook graag Benito Raman naar Beerschot zien komen. “We hebben wat berichtjes naar ­elkaar gestuurd, maar hij heeft zich blijkbaar vergist. Hij is naar de foute ploeg in het paars gegaan”, grapt Holzhauser.

“Ach, het is geen geheim dat de spelers, trainers en bestuurders van Beerschot er nog extra aanvallende kwaliteit bij willen. Al betekent een nieuw seizoen ook nieuwe kansen voor de jongens die er al zijn.”