Renaud Emond maakt goede indruk in Frankrijk: Belgische aanvaller vindt twee keer de weg naar het doel in oefenwedstrijd

Renaud Emond lijkt er klaar voor om dit seizoen naam te maken bij FC Nantes. De ex-aanvaller van Standard was deze middag namelijk goed voor twee doelpunten in een vriendschappelijke wedstrijd.

Renaud Emond stond in de basis voor FC Nantes in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Brest, en de Belgische aanvaller vond tweemaal de weg naar het doel. De eerste keer in de zesde minuut en de tweede keer net na het uur voor het doelpunt dat de hele ploeg gerust kon stellen (62', 1-3).

Tussendoor maakte Mounié gelijk (17', 1-1) voordat Roli FC Nantes opnieuw op voorsprong kon zetten (26', 1-2). Dennis Appiah (ex-Anderlecht) en Moses Simon (ex-Gent) begonnen ook aan de wedstrijd.

Jere Uronen stond ook op het veld, maar voor Brest. De Fin heeft zojuist KRC Genk verlaten om zich bij de Ligue 1-club aan te sluiten. Op de eerste speeldag van de Ligue 1 reist Nantes naar Monaco, terwijl Brest naar Lyon gaat.