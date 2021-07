Slecht nieuws voor Sebastiaan Bornauw? Franse sterkhouder lijkt dan toch niet te vertrekken bij Wolfsburg

Maxence Lacroix is deze zomer het hof gemaakt door verschillende clubs in Europa, maar hij zou wel eens bij Wolfsburg kunnen blijven, naast Sebastiaan Bornauw.

Wolfsburg hoopt dat Maxence Lacroix bij de club blijft. Ondanks de belangstelling van verschillende Europese clubs voor de Franse verdediger, zoals Leipzig en Tottenham, wil de Duitse club zijn nummer 4 graag behouden. Dat zegt Jörg Schmadtk in een interview met Sport Bild.

De sportdirecteur van de Wölfe heeft verklaard dat de speler deze zomer bij Wolfsburg zal blijven, en dat de deal "beklonken" is. Ter herinnering: Maxence Lacroix heeft het voorbije seizoen de Bundesliga ontdekt, nadat hij in augustus 2020 was overgekomen van Sochaux. Hij heeft goed gepresteerd in 2020/2021 (36 wedstrijden, 2 goals, 2 assists) en staat in de belangstelling op de transfermarkt.

Wolfsburg wil één van zijn beste spelers behouden, maar deze beslissing kan gevolgen hebben voor Sebastiaan Bornauw. De Belgische verdediger, die zich vorige week bij de groen-witten aansloot, zou volgend seizoen met de ex-speler van Sochaux moeten concurreren om een plaats in de centrale verdediging.